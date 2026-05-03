Нічна атака на Одещину: під ударом житлові будинки та порт, є загиблі

Максим Бурич
фото: Одеська ОВА

Ворог продовжує тероризувати південні регіони України, цілячись у цивільну та логістичну інфраструктуру. В ніч на 3 травня російська армія здійснила масований наліт на Одеську область, що призвело до трагічних наслідків серед мирного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОВА.

Ворожа атака забрала життя двох людей. Ще п’ятеро мешканців дістали поранення різного ступеня важкості, їм надається необхідна медична допомога.

«На жаль, під час ворожої атаки в ніч на 3 травня двоє людей загинуло, ще п’ятеро постраждало», – повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Цієї ночі російські безпілотники поцілили безпосередньо у житлову забудову. В Одеському районі зафіксовано влучання у три приватні будинки, які зазнали значних руйнувань. Ще дві будівлі пошкоджено вибуховою хвилею та уламками.

Правоохоронці вже розпочали документування наслідків обстрілу як чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення.

Окрім житлових кварталів, під ударом опинилася портова інфраструктура – стратегічно важлива для експортного потенціалу країни. Зафіксовано ушкодження складських споруд та спеціального обладнання.

Нагадаємо, у ніч на 2 травня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини.

Противник знову здійснив напад на портову інфраструктуру міста Ізмаїл. Дуже ефективно відпрацювали сили ППО – більшість ворожих БПЛА було збито. Руйнувань практично немає. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист.

