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Нічний удар по Умані: з’явилися нові фото та відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічний удар по Умані: з’явилися нові фото та відео
Наслідки нічного удару окупантів по Умані
фото: Поліція Черкаської області

На Черкащині триває ліквідація наслідків ворожої атаки 

Росіяни в ніч на 1 жовтня вдарили дронами-камікадзе по Умані. Поліція Черкаської області показала наслідки ворожої атаки у Facebook.

Як повідомили правоохоронці, окупанти вночі влучили безпілотниками по промисловій інфраструктурі в Умані. Через це спалахнули пожежі на складських приміщеннях, де, зокрема, зберігалося зерно.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Її доправлено до лікарні.

Ліквідація наслідків атаки триває. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських окупантів.

Нагадаємо, уночі 1 жовтня ворог масовано атакував Черкаську область ударними безпілотниками. 

Триває 585-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.

Теги: пожежа обстріл Умань

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