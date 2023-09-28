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Росія вдарила по Авдіївському коксохімічному заводу (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вдарила по Авдіївському коксохімічному заводу (відео)
Росіяни завдали авіаракетний удар двома ракетам
фото скріншот відео

Одна з ракет влучила в склад зберігання нафталіну

Сьогодні вдень, 28 вересня, російські загарбники двома ракетами завдали удару по території Авдіївського коксохімічного заводу, що на Донеччині. У результаті атаки  на підприємстві сталась пожежа. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає «Суспільне».

«Одна з ракет влучила в склад зберігання нафталіну, горять залишки. Без постраждалих»,  – розказав Барабаш.

За його словам, близько 13:10 росіяни завдали авіаракетний удар двома ракетам.

Триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. 

Теги: пожежа відео росіяни Донеччина

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