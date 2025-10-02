Головна Гроші Особисті фінанси
В Україні різко здешевшав популярний овоч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні різко здешевшав популярний овоч
Фермери змушені знижувати ціни, щоб швидко реалізувати цей товар.
фото з відкритих джерел

Основною причиною зниження цін є велика кількість цибулі середньої та низької якості на ринку

Ціни на ріпчасту цибулю в Україні продовжують падати вже другий тиждень поспіль. Виробники відзначають зниження попиту, тоді як пропозиція на ринку зростає, що сприяє подальшому здешевленню продукції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EastFruit.

Згідно з інформацією аналітиків проєкту, наразі ціни на ріпчасту цибулю коливаються від 5 до 10 грн за кілограм ($0,12-0,24/кг), що на 20% дешевше порівняно з минулим тижнем. Це є найнижчим рівнем цін за останні чотири сезони.

Основною причиною зниження цін є велика кількість цибулі середньої та низької якості на ринку. Затяжні дощі під час збору врожаю призвели до того, що значна частина продукції втратила товарний вигляд і не підходить для тривалого зберігання. Фермери змушені знижувати ціни, щоб швидко реалізувати цей товар.

Водночас, цибуля високої якості рідко потрапляє на ринок, оскільки виробники зберігають її в надії на кращу цінову ситуацію в майбутньому. У результаті, ціна на ріпчасту цибулю наразі на 40% нижча, ніж у той самий період минулого року.

До слова, ціни на овочі борщового набору протягом останніх кількох тижнів знижуються. У продажу з'являється все більше продукції нового врожаю, отож приготувати страву стало дешевше.  

Борщовий набір – це умовна назва набору овочів та м'яса, необхідних для приготування класичного українського борщу. До нього зазвичай входять: капуста, картопля, буряк, морква, цибуля, томатна паста, олія та м'ясо. Вартість борщового набору часто використовується як показник цін на харчові продукти та інфляції.

«Главком» поділився актуальними цінами цих продуктів у супермаркеті «АТБ»:

