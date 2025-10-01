Кронпринцеса Нідерландів стала резервісткою в армії
Амалія стане першою принцесою на військовій службі у Нідерландах
Принцеса Нідерландів Амалія сьогодні розпочала навчання як резервістка у збройних силах у коледжі Defensity College. Їй присвоєно найнижчі звання в особовому складі збройних сил: матрос третього класу Королівського військово-морського флоту та солдат третього класу Королівської армії та Королівських повітряних сил. Амалія – перша жінка-член Королівського дому Нідерландів, яка вступила на військову службу. Про це пише «Главком» із посиланням на nos.nl.
Зазвичай заочна програма навчання в Defensity College починається з декількох тижнів базової військової підготовки, під час якої учасники, зокрема, ночують на відкритому повітрі та проходять різноманітні вправи й тренування. Оскільки Амалія зламала руку в червні, впавши з коня, цей компонент було відкладено.
Замість цього вона розпочинає з теоретичних частин. Адже, окрім навчання стрільбі, переповзанню, маскуванню та знешкодженню ворога, є багато теорії: знання зброї, лідерство, читання карт та забезпечення безпеки. Як неоплачувана студентка-працівниця вона починає роботу в адміністративному штабі Міністерства оборони.
У Defensity College пишаються прибуттям кронпринцеси. Після оголошення про її вступ кількість зацікавлених осіб цього літа досягла піку, каже заступник командувача майор Петра Гейтеман. Жодного винятку при вступі Амалія не отримала: як і всі, вона пройшла медичне та психологічне тестування, а також перевірку безпеки. «Вона повинна відповідати тим самим вимогам і отримує таке ж ставлення. І це важкий шлях, який не можна недооцінювати», – зазначає Гейтеман.
Який напрямок у сфері оборони обере принцеса Амалія, поки невідомо. Учасники також роблять вибір лише в процесі навчання. Фактом є те, що Амалія «просто» повинна буде брати участь у повсякденній рутині.
Чи візьме Амалія участь у бойових діях?
Військовий історик Бен Схунмакер з Нідерландського інституту військової історії вважає, що ймовірність того, що принцеса Амалія колись буде задіяна у збройному конфлікті, невелика. У минулі століття король також був верховним головнокомандувачем армії, але ці функції були розділені після конституційної реформи 1848 року. «Тоді король став недоторканним, а його політична влада була обмежена», – каже Схунмакер. «Міністр став відповідальним за його дії, і активна військова роль більше не вписувалася в цю концепцію».
Нагадаємо, про виявлення невідомих дронів заявили ще в двох країнах НАТО. Ідеться про Норвегію та Нідерланди. Видання NOS пише, що у Нідерландах було помічено щось схоже на дрон. Зокрема, злітно-посадкову смугу Полдербан в аеропорту Схіпхол закрили приблизно на 45 хвили.
