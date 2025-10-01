Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Кронпринцеса Нідерландів стала резервісткою в армії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Амалія стане четвертою королевою Нідерландів після зречення або смерті батька Віллема-Олександра
фото: ANP

Амалія стане першою принцесою на військовій службі у Нідерландах 

Принцеса Нідерландів Амалія сьогодні розпочала навчання як резервістка у збройних силах у коледжі Defensity College. Їй присвоєно найнижчі звання в особовому складі збройних сил: матрос третього класу Королівського військово-морського флоту та солдат третього класу Королівської армії та Королівських повітряних сил. Амалія – перша жінка-член Королівського дому Нідерландів, яка вступила на військову службу. Про це пише «Главком» із посиланням на nos.nl.

Принцеса Катаріна-Амалія, що носить титул Її Високості принцеси Оранської, народилася 7 грудня 2003 року і є старшою з трьох дочок короля Віллема-Олександра та королеви Максими. Принцеса проходила навчання в Амстердамському університеті на програмі бакалаврату та вивчає політику, психологію, право та економіку. Все це стане їй у пригоді в майбутньому: коли вона стане королевою, всі ці знання їй знадобляться. Вона стане четвертою королевою Нідерландів після зречення або смерті батька Віллема-Олександра.

Зазвичай заочна програма навчання в Defensity College починається з декількох тижнів базової військової підготовки, під час якої учасники, зокрема, ночують на відкритому повітрі та проходять різноманітні вправи й тренування. Оскільки Амалія зламала руку в червні, впавши з коня, цей компонент було відкладено.

Замість цього вона розпочинає з теоретичних частин. Адже, окрім навчання стрільбі, переповзанню, маскуванню та знешкодженню ворога, є багато теорії: знання зброї, лідерство, читання карт та забезпечення безпеки. Як неоплачувана студентка-працівниця вона починає роботу в адміністративному штабі Міністерства оборони.

У Defensity College пишаються прибуттям кронпринцеси. Після оголошення про її вступ кількість зацікавлених осіб цього літа досягла піку, каже заступник командувача майор Петра Гейтеман. Жодного винятку при вступі Амалія не отримала: як і всі, вона пройшла медичне та психологічне тестування, а також перевірку безпеки. «Вона повинна відповідати тим самим вимогам і отримує таке ж ставлення. І це важкий шлях, який не можна недооцінювати», – зазначає Гейтеман.

Defensity College – це заочна програма для студентів вищих та наукових навчальних закладів. Протягом максимум трьох років вони два дні на тиждень проходять навчання або отримують досвід роботи. Після цього вони можуть працювати як резервісти або все ж таки обрати кар'єру в галузі оборони.

Який напрямок у сфері оборони обере принцеса Амалія, поки невідомо. Учасники також роблять вибір лише в процесі навчання. Фактом є те, що Амалія «просто» повинна буде брати участь у повсякденній рутині.

Чи візьме Амалія участь у бойових діях?

Військовий історик Бен Схунмакер з Нідерландського інституту військової історії вважає, що ймовірність того, що принцеса Амалія колись буде задіяна у збройному конфлікті, невелика. У минулі століття король також був верховним головнокомандувачем армії, але ці функції були розділені після конституційної реформи 1848 року. «Тоді король став недоторканним, а його політична влада була обмежена», – каже Схунмакер. «Міністр став відповідальним за його дії, і активна військова роль більше не вписувалася в цю концепцію».  

Нагадаємо, про виявлення невідомих дронів заявили ще в двох країнах НАТО. Ідеться про Норвегію та Нідерланди. Видання NOS пише, що у Нідерландах було помічено щось схоже на дрон. Зокрема, злітно-посадкову смугу Полдербан в аеропорту Схіпхол закрили приблизно на 45 хвили.

Читайте також:

Теги: міністр Нідерланди навчання солдат король

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу союзники
12 вересня, 22:30
Батьки, вчителі, експерти роздумують про виклики, які війна ставить перед українською школою
Перше вересня: нині школа – це щоденний подвиг вчителів, дітей, батьків
1 вересня, 19:00
Головний дипломат Словаччини закликав до мирних переговорів, які розпочав Трамп
Глава МЗС Словаччини цинічно висловився про дрони, які впали у Польщі, і розлютив соцмережі
11 вересня, 09:39
У Європі готуються до зростаючої загрози російської агресії
Німеччина планує збільшити чисельність армії на 100 тис. вояків
12 вересня, 08:35
США перестануть допомагати арміям країн, що межують з Росією
Пентагон припиняє фінансувати армії країн на кордоні з Росією
5 вересня, 13:32
Убивство людей у Яровій. Україна звернулася до партнерів
Убивство людей у Яровій. Україна звернулася до партнерів
9 вересня, 14:33
У Румунії сповіщення про небезпеку отримали мешканці північної частини повіту Тулча
У Польщі та Румунії через загрозу російських дронів лунала повітряна тривога
13 вересня, 19:58
Трамп в гостях у Чарльза III: отримав подарунки і відмовився від королівських простирадл
Трамп в гостях у Чарльза III: отримав подарунки і відмовився від королівських простирадл
18 вересня, 04:50
Уламки російських дронів у Польщі
Дві країни залучають турецьку систему проти російських дронів
21 вересня, 06:55

Життя

Кронпринцеса Нідерландів стала резервісткою в армії
Кронпринцеса Нідерландів стала резервісткою в армії
Козловський більше не служить у ЗСУ: як це пояснив співак
Козловський більше не служить у ЗСУ: як це пояснив співак
Народна артистка України зворушливо привітала маму з днем народження
Народна артистка України зворушливо привітала маму з днем народження
Американська родина знайшла алмаз під час прогулянки у парку
Американська родина знайшла алмаз під час прогулянки у парку
Померла Клаудія Кардинале – легенда італійського кіно
Померла Клаудія Кардинале – легенда італійського кіно
Лист до Епштейна коштував герцогині Йоркській підтримки фондів
Лист до Епштейна коштував герцогині Йоркській підтримки фондів

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua