Кронпринцеса Нідерландів стала резервісткою в армії

Амалія стане першою принцесою на військовій службі у Нідерландах

Принцеса Нідерландів Амалія сьогодні розпочала навчання як резервістка у збройних силах у коледжі Defensity College. Їй присвоєно найнижчі звання в особовому складі збройних сил: матрос третього класу Королівського військово-морського флоту та солдат третього класу Королівської армії та Королівських повітряних сил. Амалія – перша жінка-член Королівського дому Нідерландів, яка вступила на військову службу. Про це пише «Главком» із посиланням на nos.nl.

Принцеса Катаріна-Амалія, що носить титул Її Високості принцеси Оранської, народилася 7 грудня 2003 року і є старшою з трьох дочок короля Віллема-Олександра та королеви Максими. Принцеса проходила навчання в Амстердамському університеті на програмі бакалаврату та вивчає політику, психологію, право та економіку. Все це стане їй у пригоді в майбутньому: коли вона стане королевою, всі ці знання їй знадобляться. Вона стане четвертою королевою Нідерландів після зречення або смерті батька Віллема-Олександра.

Зазвичай заочна програма навчання в Defensity College починається з декількох тижнів базової військової підготовки, під час якої учасники, зокрема, ночують на відкритому повітрі та проходять різноманітні вправи й тренування. Оскільки Амалія зламала руку в червні, впавши з коня, цей компонент було відкладено.

Замість цього вона розпочинає з теоретичних частин. Адже, окрім навчання стрільбі, переповзанню, маскуванню та знешкодженню ворога, є багато теорії: знання зброї, лідерство, читання карт та забезпечення безпеки. Як неоплачувана студентка-працівниця вона починає роботу в адміністративному штабі Міністерства оборони.

У Defensity College пишаються прибуттям кронпринцеси. Після оголошення про її вступ кількість зацікавлених осіб цього літа досягла піку, каже заступник командувача майор Петра Гейтеман. Жодного винятку при вступі Амалія не отримала: як і всі, вона пройшла медичне та психологічне тестування, а також перевірку безпеки. «Вона повинна відповідати тим самим вимогам і отримує таке ж ставлення. І це важкий шлях, який не можна недооцінювати», – зазначає Гейтеман.

Defensity College – це заочна програма для студентів вищих та наукових навчальних закладів. Протягом максимум трьох років вони два дні на тиждень проходять навчання або отримують досвід роботи. Після цього вони можуть працювати як резервісти або все ж таки обрати кар'єру в галузі оборони.

Який напрямок у сфері оборони обере принцеса Амалія, поки невідомо. Учасники також роблять вибір лише в процесі навчання. Фактом є те, що Амалія «просто» повинна буде брати участь у повсякденній рутині.

Чи візьме Амалія участь у бойових діях?

Військовий історик Бен Схунмакер з Нідерландського інституту військової історії вважає, що ймовірність того, що принцеса Амалія колись буде задіяна у збройному конфлікті, невелика. У минулі століття король також був верховним головнокомандувачем армії, але ці функції були розділені після конституційної реформи 1848 року. «Тоді король став недоторканним, а його політична влада була обмежена», – каже Схунмакер. «Міністр став відповідальним за його дії, і активна військова роль більше не вписувалася в цю концепцію».

