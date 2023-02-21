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Нідерланди відправлять понад 200 своїх військових для навчання українських бійців у Німеччині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нідерланди відправлять понад 200 своїх військових для навчання українських бійців у Німеччині
фото: Уніан

Глави міністерств Нідерландів заявили, що сприятимуть підготовці загалом 30 000 українських військових

Цьогоріч Нідерланди планують відправити ще 230 військовослужбовців до Німеччини для тренування українських бійців. Про це повідомляє видання NOS.

«Міністр закордонних справ Вопке Гукстра, міністр оборони Кайса Оллонгрен та міністр міжнародної торгівлі та розвитку співробітництва Лісьє Шрайнемахер написали до Палати представників, що сприятимуть та долучаться до підготовки загалом 30 000 українських військових», – йдеться в повідомленні.

Перші 30 нідерландських військовослужбовців мають бути відправлені на чотири тижні у квітні та травні. Інші 200 – прибудуть у серпні та вересні й проведуть шість тижнів на навчаннях.

Крім цього, впродовж року нідерландські військовослужбовці братимуть участь у тренуваннях українських військових у Великій Британії.

«Враховуючи масштабну мобілізацію в Росії, підготовка українських військових є важливою для української стійкості», – наголосили глави міністерств Нідерландів.

Нагадаємо, що Нідерланди дозволили розташувати в Гаазі міжнародну організацію – Міжнародний реєстр збитків, який допоможе притягнути Росію до відповідальності за скоєні воєнні злочини на території України.

Крім того, уряд Нідерландів передасть Україні боєприпаси для основних бойових танків Leopard 2.

Раніше Нідерланди пропонували обговорити питання винищувачів для України, але є умова.

Теги: Нідерланди навчання військові

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