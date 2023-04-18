Ворог атакував Нікопольщину: є поранений (фото)

У Нікополі осколкові поранення отримав цивільний мешканець 1981 року народження, його госпіталізовано

Після обіду в понеділок, 17 квітня, окупанти атакували дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області ствольною артилерією. Унаслідок цього поранено цивільного мешканця, пошкоджені будинки, гуртожиток, спортивна школа та інші будівлі. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

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«У Нікополі осколкові поранення отримав цивільний мешканець 1981 року народження, його госпіталізовано до лікарні. Пацієнту надана необхідна допомога, нині його стан задовільний», – написав він.

Також унаслідок обстрілів пошкоджені два багатоповерхові та дев'ять приватних будинків, гуртожиток, спортивна школа, нежитлові та господарські споруди, автотранспорт, автостоянка, обладнання стільникового зв'язку та лінії електромережі.

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Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини, 17 квітня фото: Telegram / Євген Євтушенко

Рятувальники ліквідували займання на території приватного підприємства.

За словами Євтушенка, у Червоногригорівській громаді триває обстеження території та встановлення масштабу завданої шкоди.

Нагадаємо, що на Великдень росіяни вдарили з важкої артилерії по храму в Нікополi – поранено двох людей.

До слова, завершилася 418-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення. Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 50 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.