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Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
Нікопольці вирішили з користю використати обміліле водосховище
фото з відкритих джерел

Раніше тут було потужне «Нікопольське море», від якого нічого не залишилося після підриву окупантами Каховської ГЕС

Поблизу Нікополя на Дніпропетровщині дно Каховського водосховища засіяли картоплею. У мережі розповсюдили відповідні відеокадри з підписом: «Нікопольці – незламні люди», повідомляє dnepr.info.

Раніше тут було потужне «Нікопольське море», від якого нічого не залишилося після підриву окупантами Каховської ГЕС. Але вже зараз на землі можна побачити зелені рівні грядки.

Коментатори пишуть, як захоплюються нікопольцями, які навіть у такий скрутний час змогли знайти застосування родючої української землі.

Нагадаємо, внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС на контрольованій Україною території загинула 31 людина

Як відомо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів   евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

Читайте також: Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
Теги: окупанти Каховська ГЕС

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