Підрив Каховської ГЕС: названо збитки рибної галузі
Після знищення водосховища риба була винесена з потоком води у пониззя Дніпра
Внаслідок підриву Каховської ГЕС фактично знищено всю рибу у водосховищі. Загалом втрачено щонайменше 11 388,3 тонн риби. Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
Зазначається, що після знищення водосховища риба, яка була винесена з потоком води у пониззя Дніпра в межах Херсонської та Миколаївської областей, опинилась на заплавних ділянках суходолу.
«Коли вода витекла, то площа суходолу склала 150 тис га. І поки вона сходила, то забрала з собою рибу і знищила всі 85 рибних господарств, які традиційно здійснювали вилов водних біоресурсів і які були розташовані нижче по течії: 49 у Каховському водосховищі і 36 у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі. Загальна сума збитків від прямої втрати та від втрати потомства внаслідок погіршення умов існування через скид води з Каховського водосховища складає 9,8 млрд грн», – зазначив Сольський.
Міністр додав, що відбудова дамби займе мінімум сім років. Кілька років фактична відбудова ГЕС. Два-три роки знадобиться на те, щоб вода наповнила дамбу. Після цього ще потрібен буде час на ремонт і відновлення каналів та систем зрошення, які будувались у 1970–1990-х роках.
Раніше всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд оцінив наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.
Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.
Підрив підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС. На думку двох американських інженерів, враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найімовірнішою причиною обвалення став вибух заряду, розміщеного у коридорі для обслуговування або тунелі, який проходить крізь бетонне серце конструкції.
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