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    Події в Україні

    Резніков нагородив військових, у кадр вліз несподіваний гість (відео)

    Милий котик прикрасив нагородження - Резніков нагородив військових, у кадр вліз несподіваний гість (відео)
    Милий котик прикрасив нагородження
    фото: скріншот із відео

    Із воїнами міністр зустрівся у вщент зруйнованому Мощуні

    Міністр оборони Олексій Резніков відзначив героїв, які звільняли Київщину від московської навали. Із воїнами він зустрівся у вщент зруйнованому Мощуні. Тут окупанти застосовували все можливе озброєння, в тому числі – ракети та авіацію, повідомив міністр на своїй сторінці у Facebook.

    «Мощун був у переліку населених пунктів, які було конче необхідно взяти окупантам, аби вийти до Києва. Завдяки нашим воїнам, завдяки мужнім мешканцям села, вони зазнали поразки. Вбивці і мародери не змогли втримати Мощун, не змогли просунутися далі. Отримавши важкі втрати окупанти були вимушені тікати до Білорусі», – написав Резніков.

    Водночас відео, як на урочисту подію, міністр опублікував незвичне. Оператор переводить камеру із Резнікова, який саме вручав нагороду, на милого котика.

    Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков звернувся до країн-партнерів із закликом надати державі зброю дальньої дії, щоб війна в Україні не поширились на інші території.

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    Теги: росія окупанти міністр війна Україна Facebook Олексій Резніков озброєння окупація #stoprussia
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    Резніков нагородив військових, у кадр вліз несподіваний гість (відео)