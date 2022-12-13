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Стало відомо, яку військову техніку Німеччина надасть Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, яку військову техніку Німеччина надасть Україні
Україна отримає від Німеччини декілька САУ Gepard
фото з відкритих джерел

Представниця Бундестагу зазначила, що особисто вона виступає також за відправку Україні сучасних танків Leopard і Marder

Німеччина досі не надає Україні сучасні танки, але продовжує надсилати інші види озброєнь, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці. Про це повідомила глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, пише Die Zeit.

«В Україну було доставлено більше самохідних гаубиць. Йдеться про 24 одиниці. Також буде надано шість-сім САУ Gepard», – заявила Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

Представниця Бундестагу зазначила, що особисто вона виступає також за відправку Україні сучасних танків Leopard і Marder, але в уряді цю ініціативу досі не підтримують.

За словами Штрак-Ціммерман, їх надання зараз є просто необхідним і вона більше «не бачить причин не робити цього».

Раніше повідомлялось, що країни ЄС одноголосно схвалили пакет допомоги у €18 млрд для України.

Також Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати не відправлятимуть в Україну своїх військових, але продовжать надавати країні, що воює, багатомільйонну допомогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ із території України вже на Різдво.

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Теги: війна допомога ЗСУ Україна Німеччина

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