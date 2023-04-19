«Нормальні пацани в Бахмуті, а ви мене бісите». Жінка депутата облаяла поліцейського за штраф

Дружина депутата Сумської обласної ради від «Слуг народа» Олександра Слюсаря розпочала скандал із працівниками патрульної поліції

У Києві водійка влаштувала скандал патрульним та звинуватила їх у неробстві, бо вони не воюють на фронті. Відео поширили в соціальних мережах.

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Поліцейські виписали жінці штраф за порушення правил дорожнього руху, проте водійка відреагувала на це негативно. За її словами, краще було б, якби патрульні перебували на фронті, ніж виписували їй штрафи.

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«У мене чоловік депутат, а ти під…рас, нормальні пацани все в Бахмуті, а ви страждаєте на ху…ню, пішов ти», – заявила жінка.

Водійка агресивно спілкувалася з поліцейськими та намагалася виправдати себе тим, що вона допомагала ЗСУ донатами, а поліцейські «не зробили і цього».

«Вам нема чого робити в житті, ви страждаєте х…нею, усі нормальні пацани зараз в Бахмуті, а вам робити нема чого. Такі, як ви, мене дратують», – лається водійка.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, жінка на відео – це дружина депутата Сумської обласної ради від «Слуг народа» Олександра Слюсаря. Зазначимо, що на задніх сидіннях машини сидить чоловік та дитина, які не втручалися у скандал жінки з поліцейськими.

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Нагадаємо, що нещодавно в Києві трапився гучний скандал. У центрі столиці чоловік погрожував паркувальникам посвідкою Генпрокуратури.

У мережі також розгорівся скандал навколо одеського готелю «Немо», де клієнти комплексу нібито брали в оренду морських котиків та знімали із ними кліпи для соцмережі.