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«Нормальні пацани в Бахмуті, а ви мене бісите». Жінка депутата облаяла поліцейського за штраф

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Нормальні пацани в Бахмуті, а ви мене бісите». Жінка депутата облаяла поліцейського за штраф
Поліцейські виписали водійці штраф та зіткнулися з агресивною реакцією
скріншот відео

Дружина депутата Сумської обласної ради від «Слуг народа» Олександра Слюсаря розпочала скандал із працівниками патрульної поліції 

У Києві водійка влаштувала скандал патрульним та звинуватила їх у неробстві, бо вони не воюють на фронті. Відео поширили в соціальних мережах.

Поліцейські виписали жінці штраф за порушення правил дорожнього руху, проте водійка відреагувала на це негативно. За її словами, краще було б, якби патрульні перебували на фронті, ніж виписували їй штрафи.

«У мене чоловік депутат, а ти під…рас, нормальні пацани все в Бахмуті, а ви страждаєте на ху…ню, пішов ти», – заявила жінка.

Водійка агресивно спілкувалася з поліцейськими та намагалася виправдати себе тим, що вона допомагала ЗСУ донатами, а поліцейські «не зробили і цього».

«Вам нема чого робити в житті, ви страждаєте х…нею, усі нормальні пацани зараз в Бахмуті, а вам робити нема чого. Такі, як ви, мене дратують», – лається водійка.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, жінка на відео – це дружина депутата Сумської обласної ради від «Слуг народа» Олександра Слюсаря. Зазначимо, що на задніх сидіннях машини сидить чоловік та дитина, які не втручалися у скандал жінки з поліцейськими.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві трапився гучний скандал. У центрі столиці чоловік погрожував паркувальникам посвідкою Генпрокуратури.

У мережі також розгорівся скандал навколо одеського готелю «Немо», де клієнти комплексу нібито брали в оренду морських котиків та знімали із ними кліпи для соцмережі.

Теги: скандал штраф

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