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«Так налажати могли тільки у Львові»: алкомаркет вибачився за скандальний напис

Софія Сидоренко
glavcom.ua
«Так налажати могли тільки у Львові»: алкомаркет вибачився за скандальний напис
Алкомаркет BadBoy відреагував на критику рекламної кампанії

Алкомаркет BadBoy замінив скандальний напис на фасаді магазину

Найбільший магазин алкогольних напоїв Львова BadBoy перепросив у обурених львів'ян за невдалу рекламу на фасаді магазину та змінив напис. Фотографію опублікували львів'яни у соцмережах.

Зараз на фасаді замість напису «Все для причастя» написано «Пробачте, так налажати перед Великоднем ми могли тільки у Львові». 

Також зазначають, що магазин у фейсбук опублікував допис. «Ми так нагрішили, що вже й на Великдень працювати будемо», – йшлося у пості магазину. На цей момент допис видалено. 

Крім того, у інстаграмі магазину алкогольних напоїв з'явилася картинка з релігійним підтекстом. Деякі користувачі фейсбук встигли опублікувати їх з обуреннями, адже пізніше цей допис теж видалили. 

«Так налажати могли тільки у Львові»: алкомаркет вибачився за скандальний напис фото 1

Нагадаємо, що найбільший магазин алкогольних напоїв Львова BadBoy напередодні Великодня запустив кампанію з релігійним підтекстом. На фасаді алкомаркету з’явився напис «Все для причастя». Віряни обурилися цим маркетинговим рішенням і поскаржилися до міськради. Після розголосу ситуації мерія Львова звернулася до власників магазину й ті пообіцяли прибрати напис упродовж кількох днів.

Теги: Львів магазин скандал церква бізнес

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