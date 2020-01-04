На Донеччині автомобіль наїхав на чоловіка, який лежав на дорозі



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Поліція розпочала розслідування

50-річний житель Слов’янська загинув під колесами легкової автівки. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Подія сталася 2 січня близько 17.30. Жінка на автомобілі «Пежо» скоїла наїзд на пішохода. Чоловік від отриманих травм помер.

На місці працювали слідчі обласного главку поліції Донеччини і патрульні поліцейські. Встановлено, що в момент аварії потерпілий лежав на проїжджій частині.

Подію кваліфіковано за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває досудове розслідування. Повні обставини автопригоди встановлюються.

Як повідомлялося, 1 січня близько 6-ї години ранку на дорозі між селами Сеньківка та Горобіївка у Бориспільському районі Київщини сталася ДТП. 17-річний хлопець, не маючи водійського посвідчення, сів за кермо автомобіля «Пежо», щоб відвезти дівчат. Автівку він взяв без відома батьків, яких на той час не було вдома.

Нагадаємо, нещодавно на автодорозі між с. Вільне та м. Новомосковськом Дніпропетровської області внаслідок зіткнення рейсового автобуса та легковика загинули двоє людей, ще одна людина госпіталізована.