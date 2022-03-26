Під час бомбардування Львова пошкоджено школу – Садовий

Постраждалих під час ракетних обстрілів міста немає

Російські окупанти 26 березня ракетами обстріляли Львів. Через це місту завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Також через дії загарбників пошкоджено вікна в одній із шкіл міста. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«У одній зі шкіл поблизу місця авіаудару ударною хвилею розбиті вікна. Постраждалих немає», – повідомив Садовий.

Андрій Садовий під час прессконференції щодо наслідків обстрілу заявив, що це черговий сигнал для світу, аби надати Україні озброєння та захист, адже ракети летять по всій Україні і життя мирних громадян у небезпеці.

Сьогодні, 26 березня, близько 19 години Львів удруге за день зазнав ракетного удару. Як поінформував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, пролунало три потужні вибухи.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.