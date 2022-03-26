Під час бомбардування Львова пошкоджено школу – Садовий
Постраждалих під час ракетних обстрілів міста немає
Російські окупанти 26 березня ракетами обстріляли Львів. Через це місту завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Також через дії загарбників пошкоджено вікна в одній із шкіл міста. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«У одній зі шкіл поблизу місця авіаудару ударною хвилею розбиті вікна. Постраждалих немає», – повідомив Садовий.
Андрій Садовий під час прессконференції щодо наслідків обстрілу заявив, що це черговий сигнал для світу, аби надати Україні озброєння та захист, адже ракети летять по всій Україні і життя мирних громадян у небезпеці.
Сьогодні, 26 березня, близько 19 години Львів удруге за день зазнав ракетного удару. Як поінформував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, пролунало три потужні вибухи.
Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.
Обстріл міста відбувся після оголошення повітряної тривоги на заході України. Внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро людей.
Як стало відомо, внаслідок обстрілу Львова ракетами горить один із промислових об'єктів з паливом.
Раніше 18 березня окупанти випустили шість крилатих ракет по Львову з акваторії Чорного моря.
А 13 березня у Львові вперше від початку війни прогриміли вибухи.