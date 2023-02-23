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Новий план Китаю та «бавовна» в Криму. Головне за день

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Новий план Китаю та «бавовна» в Криму. Головне за день
Китай протягом декількох днів опублікує документ щодо так званого «мирного плану» для України
фото: з відкритих джерел

Китай закликав світову спільноту менше застосовувати санкції проти Росії

«Главком» зібрав головні новини дня 23 лютого. Китай розказав, як треба завершити війну в Україні. Також Верховна Рада підтримала закон про компенсацію за зруйноване житло через війну. 

Китай озвучив новий план

Китай вважає, що війну в Україні можна зупинити лише шляхом мирних переговорів, а також закликає світову спільноту менше застосовувати санкції проти Росії. Варто зазначити, що навіть через рік Китай не називає вторгнення РФ війно, а оперує виключно поняттям «конфлікт».

Також Китай заявив, що сторони мають дотриматися переговорів, які забороняють використання ядерної зброї.

У Криму партизани підірвали залізницю

У тимчасово окупованому Криму прогриміли потужні вибухи поблизу села Поштове, що неподалік Сімферополя. Як повідомляється, підірвана частина залізниці. При цьому підрив залізниці у Криму підтверджують партизани підпільного руху «Атеш».

Компенсація за зруйноване житло: Рада ухвалила закон

Верховна Рада підтримала закон про компенсацію за зруйноване житло через війну. Проте компенсацію не можна буде отримати у вигляді «живих» грошей. 

Найголовніше:

  • компенсації надаватимуть за зруйноване або пошкоджено майно з 24 лютого 2022 року;
  • право на компенсацію отримають фізичні особи – громадяни України, які є власниками майна;
  • діє протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об’єкт знаходиться;
  • закон не поширюватиметься на об’єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території.

Не зможуть отримати компенсації особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.

У Туреччині стався новий землетрус

Сьогодні, 23 лютого, у Туреччині провінції Хатай стався новий землетрус. Магнітуда коливання земної кори сягнула 5 балів.

Згідно з інформацією на вебсайті з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD), землетрус стався в районі Дефне в Хатаї. Землетрус стався на глибині 9,76 кілометра. Зазначається, що поштовх був дуже сильним і тривав довго.

До України прибув прем'єр-міністр Іспанії

Сьогодні у Києві прем'єр-міністра Італії зустрічав заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс. Прем'єр Педро Санчес відвідав Ірпінь та Бучу, а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Санчес також виступив із промовою у Верховній Раді, де висловив свою підтримку українському народові, а також пообіцявУкраїні десяток танків Leopard.

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