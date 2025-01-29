Новоєгорівка – окупована? Третя штурмова відреагувала на заяви росіян

Захоплення села – фейк російської пропаганди задля «ілюзії успіху РФ на рубежах бригади»

Третя окрема штурмова бригада заперечила окупацію села Новоєгорівка в Луганській області. Про це повідомила бригада у Telegram.

20 січня міністерство оборони РФ заявило про окупацію населеного пункту. Як «доказ» росіяни опублікували відео, записане нібито в зоні відповідальності Третьої штурмової бригади.

Бійці наголосили, що захоплення села – фейк російської пропаганди задля «ілюзії успіху рф на рубежах нашої бригади». А на самому відео, знятому окупантами, – розбитий ними ж населений пункт Ковалівка, кажуть у бригаді.

«Тим часом командувач 20 гвардійської армії РФ, який захопив Новоєгорівку лише на папері, активно стирає свої підрозділи об оборону Третьої штурмової. Станом на зараз Новоєгорівка залишається під контролем бригади», – наголосили військові.

Нагадаємо, у ніч проти 26 січня аналітики Deep State оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, ворог окупував Времівку, що на Донеччині. Також окупантам вдалось просунутись у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Котлиного, а також біля Слов'янки.

Також українські війська відбили втрачені позиції під Торецьком. Окупанти просунулися поблизу Торецька, Часового Яру та Курахового. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).