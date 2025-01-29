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Оператори ССО знищили позицію росіян: відео успішної операції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Оператори ССО знищили позицію росіян: відео успішної операції
Після успішно проведеної операції група 3-го полку ССО відійшла в безпечне місце без втрат
фото: скриншот відео

Українські воїни ретельно спланували наліт на ворожу позицію та знищення ворогів, які її тримали

Оператори Сил спеціальних операцій здійснили наліт та знищили позиції росіян на одному з найгарячіших напрямків фронту. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Так, оператори 3-го окремого полку імені князя Святослава Хороброго виявили щонайменше чотирьох російських окупантів, які зайняли бліндаж на колишній позиції Сил оборони.

Українські воїни ретельно спланували наліт на ворожу позицію та знищення ворогів, які її тримали.

«Група ССО зухвало увірвалася впритул до ворожої позиції на броньованому Humvee. Оператори взяли вихід з бліндажа під вогневий контроль та закинули всередину 13 кілограмів «семтекса» – пластичної вибухівки на основі гексогену та тетранітропентаеритриту. Потужний вибух залишив на місці ворожого бліндажа лише вирву та рештки російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після успішно проведеної операції група 3-го полку ССО відійшла в безпечне місце без втрат.

Нагадаємо, у ніч на 29 січня підрозділи Головного управління розвідки разом з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод. Про це повідомляє Генеральний штаб Зброних сил України. Як зазначається, нафтопереробний завод у Кстово забезпечує російську армію.

Так, після удару БпЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкта. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

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Теги: вибух війна військові відео

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