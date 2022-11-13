Інформація про постраждалих наразі не надходила

Ввечері, 13 листопада, російські окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Попередньо – промисловий об'єкт. Інформація про постраждалих уточнюється», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, напередодні у Харкові місцеві повідомили про серію вибухів. У місті була оголошена повітряна тривога. За інформацією Telegram-каналів на місці прильоту сталася пожежа.

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Додамо, триває 263-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій.