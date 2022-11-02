Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 2 листопада

Вночі ворог тероризував одну з громад Черкаського району, «Шахед» влучив в об’єкт інфраструктури

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Вінницькїй, Кіровоградськїй, Запорізькій, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Черкащина

Вночі ворог тероризував одну з громад Черкаського району. Два «Шахеди» збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури. Люди не постраждали. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Полтавщина

Вночі над областю було зафіксовано проліт БПЛА, в Кременчуцькому районі працювала ППО. Інформація щодо наслідків уточнюються. Сумщина: вночі ворог здійснив обстріли п’яти прикордонних населених пунктів, під час яких зафіксовано 22 прильотів. Під обстрілами були Миропільська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади. На ранок – обстріли Шалигинської та Есманської громад. В усіх випадках інформація про постраждалих та руйнування не надходила, дані уточнюються. Також за минулу добу майже сотню снарядів та мін ворог спрямував на прикордоння області. Росіяни вели вогонь по шести громадах.

Дніпропетровщина

За ніч наші сили ППО знищили над областю шість ворожих дронів-камікадзе. Вночі і на ранок росіяни знову обстріляли Нікополь і Червоногригорівську громаду. Попередньо, люди не постражали. Масштаби руйнацій уточнюються.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ, Вовчанськ та населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Минулої доби в с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та двох дітей – чотирирічний хлопчик та шестирічна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані. В Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано двох чоловіків, в Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований один чоловік. Вчора біля с. Липці Харківського району на міні підірвався та отримав поранення 73-річний чоловік. Триває гуманітарне розмінування звільнених територій. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 1216 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, три склади боєприпасів та шість інших важливих військових об’єктів противника. Із різних видів озброєння окупанти обстріляли на Куп’янському та Лиманському напрямках Греківку, Макіївку, Надію, Невське. За добу ворог сім разів штурмував позиції наших військових вздовж лінії зіткнення. Здійснив 20 артилерійських та мінометних обстрілів, два аівіаудари.

Донеччина

Вночі – артобстріл Торецька. Пошкоджені будинки, хірургічне відділення та пологовий будинок. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Росіяни також здійснюють постійні обстріли с. Торське та Зарічне Лиманської громади. На деокупованих територіях триває відновлення електропостачання, підготовка до зими. За минулу добу по області: четверо загиблих, 10 поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вранці внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Первомайської громади. Постраждалих немає. Також сьогодні вночі обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади. Внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків виникло загоряння одного будинку. Також влучання були в раніше зруйновані будівлі. Постраждалих немає. Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, вчора ввечері було обстріляно один з населених пунктів громади. Без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. Ворог обстріляв нещодавно звільнені села Бериславського району. Зафіксовано численні пошкодження та знищення цивільної інфраструктури. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російську окупаційну адміністрацію Херсона перенесли до міста Скадовськ. Територію Новокаховської громади російські війська готують до оборонних боїв. У зв'язку з цим на лінії лівого берега, на якій розташовані Нова Каховка, Дніпряни, Корсунка, в межах близько 20 кілометрів риють траншеї. Окупанти продовжують викрадати жителів Херсонщини. Так, першого листопада з робочого місця в центрі Каховки озброєні військові рф забрали 53-річного місцевого жителя. Також у місті Нова Каховка представники силових структур рф викрали двох працівників міської ради. Місцеперебування чоловіків невідоме.

Триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.