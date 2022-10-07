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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 7 жовтня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 7 жовтня
Наслідки рашистської атаки на Україну
ДСНС

Окупант вперше застосував дрони на Запоріжжі

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Одещині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Вчора ввечері по території Великописарівської громади двома гвинтокрилами нанесено авіаудар некерованими ракетами, вісім прильотів. Інформація про постраждалих та пошкодження інфраструктури уточнюється. Також ввечері по Білопільській громаді здійснено артилерійський обстріл. Дані щодо наслідків з’ясовуються. Артобстріл по с. Бояро Лежачі Новослобідської територіальної громади здійснено вчора ввечері. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури, житловий будинок, в будинку відсутнє електропостачання. Інформація про постраждалих не надходила. Сьогодні зранку по території Шалигинської громади – чотири кулеметні черги. Також здійснено мінометний обстріл громади. Інформація про постраждалих та пошкодження інфраструктури не надходила.

Запорізька область

Вночі ворог знову атакував Запоріжжя. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах Запоріжжя. Окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяне не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено. Інформація щодо наслідків нічної атаки росіян уточнюється. На Дніпропетровщині від ворожих обстрілів знову потерпала Нікопольщина. росіяни всю ніч обстрілювали район з РСЗВ та важкої артилерії. Попередньо, без загиблих та поранених.

У Нікополі пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки і господарські споруди. Зачепило підприємство транспортної інфраструктури та лінії електропередач. У Марганецькій громаді триває обстеження територій. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Харківщина

Окупанти наносили удари по Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському районах. Унаслідок обстрілів у Куп’янську вчора ввечері виникла пожежа на території меблевого цеху. Протягом доби медики обласного Центру екстреної медичної допомоги госпіталізували двох людей в Куп‘янському районі, чотири – в Ізюмському та дві людини у Вовчанську, Чугуївського району. Усі постраждалі в середньому стані.

Луганщина

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п'ять позицій ППО, два засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу. Відбито атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди. Противник 11 разів обстрілював позиції наших бійців з артилерії та мінометів. росіяни вирішили вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади – перш за все, обладнання. Окупаційні органи влади в місті працюють в «урізаному» форматі. У Кадіївці відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації.

Донеччина

Вночі – обстріли Мар'їнки, Красногорівки, Авдіївки, с.Максимільянівка, с.Костянтинівка, с.Георгіївка, Новоселівка Перша. На ранок, близько 08:00, почався артобстріл м.Авдіївка снарядами калібру 152мм, спорядженими касетними суббоєприпасами, в зоні ураження – «стара частина» міста та район багатоповерхових будинків. На деокупованих територіях Святогірської та Лиманської громад продовжуються стабілізаційні заходи. Людям видають пенсії, матеріальну та гуманітарну допомогу. За добу на Донеччині – двоє загиблих, семеро поранених.

Миколаївщина

Вночі ворог атакував місто, попередньо безпілотними дронами-камікадзе, в результаті чого виникла пожежа даху двоповерхової будівлі в одному з районів Миколаєва. Без жертв та постраждалих. Вчора внаслідок ворожих обстрілів Шевченківської громади поранення отримали дві людини. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Також за минулу добу під обстрілами перебували три населених пункти Первомайської громади. Без постраждалих.

За минулу добу обстрілів зазнали населені пункти Березнегуватської громади. Як повідомляє ОК «Південь», з літака Су-35 ракетами класу «повітря – поверхня» Х-31 ворог двічі завдав ракетного удару по громаді. Пошкоджені сільськогосподарські угіддя. Постраждалих немає. Також вчора було обстріляно Широківську громаду, влучання по сільгосппідприємству. Вночі через обстріли пошкоджено сільськогосподарські угіддя. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

ЗСУ ведуть активні бойові дії зі звільнення окупованих територій області. За інформацією ОК «Південь», продовжуються спроби ворога відновити активний рух через річку Дніпро. Противник продовжує терор мирного населення, веде обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії населених пунктів прилеглих до лінії зіткнення. В результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади.

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

Теги: рашисти окупанти Україна росія війна

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