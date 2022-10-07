Ракетна атака на Запоріжжя: зруйновано багатоповерхівку, є постраждалі

Влада попереджає про ймовірність повторних ракетних обстрілів

Одна з ворожих ракет, якими зранку російські загарбники атакували Запоріжжя, впала у двір багатоповерхівки. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі», – йдеться в повідомленні.

Відомо щодо одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому вже надають медичну допомогу. Інформація уточнюється.

«Є ймовірність повторних атак. Будьте пильними», – додав Старух.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Близько 11:00 рашисти знову вдарили по Запоріжжю.

Додамо, що сьогодні ворог атакував Запоріжжя дронами-камікадзе.

До слова, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.