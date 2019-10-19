США в ОБСЄ закликали Росію дисциплінувати бойовиків в районі розведення військ



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Розведення військ має відбутися у Золотому і Петрівському

США проявляють обережний оптимізм поновлення розведення сил в Золотому та Петрівському

Росія має змусити збройні формування на Донбасі, які знаходяться під її контролем, дотримуватися режиму припинення вогню для розведення військ.

Про це заявив політичний радник місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні постійної ради ОБСЄ, повідомляє «Укрінформ».

«Сполучені Штати проявляють обережний оптимізм з приводу того, що поновлене розведення сил в Золотому та Петрівському може слідувати за прогресом у Станиці Луганській. Таким чином, ми сподіваємось побачити кроки, які гарантують безпечне розведення сил і засобів з цих районів, і закликаємо Російську Федерацію дисциплінувати збройні формування, які знаходяться під її контролем», - заявив він.

Американський дипломат додав, що лише коли обидві сторони демонструватимуть свою прихильність до постійного зменшення насильства, то можна очікувати покращення на місцях.

Окремо Макріс вказав на прогрес в районі Станиці Луганській, де триває довгоочікуваний ремонт мосту та відбулося зведення тимчасового обхідного мосту, що сприяло безпечнішому доступу для людей.

«Для цивільних осіб, які роками страждали від важких переходів, останній розвиток подій є реальним прогресом, який може полегшити тягар, який вони несуть під час цього багаторічного конфлікту, розпаленого Російською Федерацією», - заявив він.

Раніше повідомлялося, що обстріли ділянки розведення у Золотому на Донбасі стабільно фіксуються.

Заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк заявляв, що питання відводу сил в Золотому Луганської області відкладено.