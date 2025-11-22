Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Трагедія на Черкащині: пожежа забрала життя чотирьох малолітніх дітей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трагедія на Черкащині: пожежа забрала життя чотирьох малолітніх дітей
фото ілюстративне

Восьмирічна дитина вижила – її доставили до лікарні з опіками рук

22 листопада, в Уманському районі Черкаської області сталася жахлива трагедія – у приватному житловому будинку спалахнула масштабна пожежа, у якій загинули діти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Надвечір цього дня стурбована мати повідомила рятувальникам, що вогонь миттєво охопив усе помешкання, де перебували її малюки. На місце негайно прибув черговий караул, який локалізував пожежу на площі 56 квадратних метрів.

Після ліквідації вогню рятувальники виявили останки трьох дітей та фрагмент тіла, ймовірно, четвертої. За попередньою інформацією, у пожежі загинули семирічна, п’ятирічна, трирічна дитина та немовля, якому було менше року.

Ще одна восьмирічна дитина вижила – її доставили до лікарні з опіками рук першого ступеня та ознаками отруєння продуктами горіння.

Причини виникнення пожежі наразі з’ясовують. Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Нагадаємо, на Вінниччині у селі Іванівці Барської громади в будинку багатодітної родини виникла пожежа. Восьмирічна дівчинка запалила свічку й залишила її без нагляду, внаслідок чого зайнялося крісло.

Читайте також:

Теги: пожежа трагедія рятувальники діти Черкащина ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість загиблих зросла до 33
Рятувальні роботи у Тернополі тривають четверту добу, кількість жертв знову зросла
Вчора, 18:23
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
15 листопада, 07:32
Квартира сильно пошкоджена, проте жертв та постраждалих вдалося уникнути
На Оболоні сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
11 листопада, 13:47
Саратовський НПЗ уражено безпілотниками
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ
11 листопада, 02:19
Київ звільнив багатодітні сім'ї від оплати харчування дітей у дитсадках
Безкоштовне харчування дітей у садках Києва: хто має право на пільгу та як її оформити
7 листопада, 11:30
Аварійно-рятувальні роботи завершені
У Кам’янському з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло чоловіка
6 листопада, 15:58
Наслідки атаки на Донеччину
Росіяни обстріляли пожежну частину у Краматорську
5 листопада, 11:58
На вулиці Тернопільській у Хмельницькому у багатоповерхівці 28 жовтня стався вибух
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: рятувальники завершили розбір завалів
30 жовтня, 00:55
Зруйнована ударом росіян квартира у Деснянському районі столиці
Її врятували секунди. 14-річна киянка дивом вижила після російської атаки
26 жовтня, 16:52

Суспільство

Поліг під час бойових дій на Дніпропетровщині. Згадаймо Івана Хаврука
Поліг під час бойових дій на Дніпропетровщині. Згадаймо Івана Хаврука
Журналістка під час інтерв'ю довела до сліз колишнього прем'єр-міністра
Журналістка під час інтерв'ю довела до сліз колишнього прем'єр-міністра
Дрони атакували одну з найстаріших електростанцій у Підмосков'ї (відео)
Дрони атакували одну з найстаріших електростанцій у Підмосков'ї (відео)
У лікарнях Тернополя залишаються 45 поранених після ракетного удару РФ
У лікарнях Тернополя залишаються 45 поранених після ракетного удару РФ
В Україні дощ з мокрим снігом та тумани: погода на 23 листопада 2025
В Україні дощ з мокрим снігом та тумани: погода на 23 листопада 2025
В окупованому Криму, ймовірно, атаковано нафтобазу
В окупованому Криму, ймовірно, атаковано нафтобазу

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua