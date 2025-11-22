Трагедія на Черкащині: пожежа забрала життя чотирьох малолітніх дітей

Восьмирічна дитина вижила – її доставили до лікарні з опіками рук

22 листопада, в Уманському районі Черкаської області сталася жахлива трагедія – у приватному житловому будинку спалахнула масштабна пожежа, у якій загинули діти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Надвечір цього дня стурбована мати повідомила рятувальникам, що вогонь миттєво охопив усе помешкання, де перебували її малюки. На місце негайно прибув черговий караул, який локалізував пожежу на площі 56 квадратних метрів.

Після ліквідації вогню рятувальники виявили останки трьох дітей та фрагмент тіла, ймовірно, четвертої. За попередньою інформацією, у пожежі загинули семирічна, п’ятирічна, трирічна дитина та немовля, якому було менше року.

Ще одна восьмирічна дитина вижила – її доставили до лікарні з опіками рук першого ступеня та ознаками отруєння продуктами горіння.

Причини виникнення пожежі наразі з’ясовують. Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

