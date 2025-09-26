Головна Країна Події в Україні
Обстріл Чернігова: місто залишилося без води

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Обстріл Чернігова: місто залишилося без води
Жителів міста просять терміново зробити запас питної води
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти здійснили атаку на енергетичні обʼєкти Чернігівщини

Сьогодні, 26 вересня, Чернігів повністю залишився без води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівводоканал».

«Сьогодні о 13:40 було знеструмлено всі об’єкти КП «Чернігівводоканал». Наразі наші працівники працюють над відновленням роботи насосних станцій каналізації. Це першочергове завдання, адже перед відновленням водопостачання потрібно забезпечити надійний відвід стічних вод. Просимо мешканців міста терміново зробити запас питної води!», – йдеться у повідомленні.

За даними голови Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса, окупанти здійснили атаку на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Є влучання в кілька обʼєктів. Перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.

Нагадаємо, 25 вересня російська терористична армія вдарила по критичній інфраструктурі міста Чернігів. 

До слова, у ніч на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чернігів. У межах міста було зафіксовано вибух БпЛА, потім ще один. Як стало відомо, росіяни атакували безпілотниками один з обʼєктів критичної інфраструктури. 

