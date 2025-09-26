Головна Світ Політика
The Washington Post пояснив, чому Трамп почав критикувати Росію

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
The Washington Post пояснив, чому Трамп почав критикувати Росію
Трамп протягом тривалого часу дуже розчарований Путіним та надсилає дуже сильний сигнал
фото: The White house/Facebook

Чиновник Білого дому зазначив, що всі дії американського президента Трампа треба розглядати крізь призму питання: «Як ми можемо укласти угоду?»

Різка позиція президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації, включно з його гучними висловлюваннями, насправді є «тактикою ведення переговорів». Таким чином американський лідер намагається чинити тиск на Кремль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Видання, посилаючись на джерело у Білому домі, пише, що заява Трампа про те, що Україна здатна повернути всі свої території, свідчить про його розчарування Путіним. Ці слова пролунали лише через місяць після проведення саміту на Алясці. Водночас, джерело зазначило, що на Генеральній Асамблеї ООН, де він провів зустріч із Володимиром Зеленським, президент США не продемонстрував суттєвих змін у своїй політиці стосовно України.

Раніше Дональд Трамп неодноразово натякав, що для завершення війни Україні доведеться поступитися частиною своєї території, тому його слова, сказані 23 вересня, істотно відрізняються від його попередньої позиції.

Видання додає, що буквально через кілька годин після заяв Трампа державний секретар США Марко Рубіо повідомив Раді Безпеки ООН, що війна завершиться за столом переговорів, а не на полі бою. Це чергове підтвердження чинної політики США, яке свідчить про те, що новий підхід Трампа поки що не впроваджується на практиці.

Представник Білого дому наголосив, що всі дії американського лідера розглядаються крізь призму питання: «Як ми можемо укласти угоду?».

«Трамп протягом тривалого часу дуже розчарований Путіним. Він надсилає дуже сильний сигнал. Росія –величезна країна з величезною економікою, у неї воєнна економіка, а Україна все ж змогла захищати себе майже чотири роки», – заявив чиновник.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп був поінформований про запланований контрнаступ Збройних сил України, який вимагатиме підтримки з боку Сполучених Штатів. 

Різка зміна риторики Трампа щодо війни, що сталася 23 вересня, коли він високо оцінив українську армію і зневажливо висловився про російські військові зусилля, відбулася на тлі військових невдач Росії. За даними видання, російська економіка сповільнюється, а війська РФ несуть значні втрати. Зазначається, що президенту Володимиру Зеленському та його союзникам вдалося здобути прихильність Трампа, узгодивши свої зусилля.

До слова, заяви президента США Дональда Трампа на підтримку України у поверненні всієї її територіальної цілісності викликали суміш полегшення та підозр, що американський лідер готовий залишити Європу напризволяще у підтримці Києва. 

Зазначається, що заяви Трампа ознаменували різку та суттєву зміну риторики для лідера США, який раніше підштовхував Україну відмовитися від території, щоб припинити війну, та лише минулого місяця розстелив червону доріжку для російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

«Він, схоже, каже своє «прощавайте», чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі, карти для нас зрозумілі. Ми знаємо, що маємо робити», – сказав західноєвропейський чиновник.

Нагадаємо, Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій.

