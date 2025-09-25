Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Чернігова

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу дронів для Чернігова та околиць

Сьогодні, 25 вересня, російська терористична армія вдарила по критичній інфраструктурі міста Чернігів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

«Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста. Перебувайте в безпечних місцях», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що близько 13:00 Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу дронів для Чернігова та околиць. «Ворожий БпЛА на околицях Чернігова. Увага! Ланцет в р-ні Репки-Бурівка на Чернігівщині», – йдеться у повідомленні о 15:10.

До слова, у ніч на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чернігів. У межах міста було зафіксовано вибух БпЛА, потім ще один. Як стало відомо, росіяни атакували безпілотниками один з обʼєктів критичної інфраструктури.