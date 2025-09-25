Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Чернігова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Чернігова
Чернігів перебуває під російською атакою
фото: скриншот з відео

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу дронів для Чернігова та околиць

Сьогодні, 25 вересня, російська терористична армія вдарила по критичній інфраструктурі міста Чернігів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

«Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста. Перебувайте в безпечних місцях», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що близько 13:00 Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу дронів для Чернігова та околиць. «Ворожий БпЛА на околицях Чернігова. Увага! Ланцет в р-ні Репки-Бурівка на Чернігівщині», – йдеться у повідомленні о 15:10.

До слова, у ніч на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чернігів. У межах міста було зафіксовано вибух БпЛА, потім ще один. Як стало відомо, росіяни атакували безпілотниками один з обʼєктів критичної інфраструктури. 

Читайте також:

Теги: Чернігів війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп аналізує ситуацію, бачить цифри і впевнений, що війна шкодить Росії
Атака на Україну, дрони над Данією, Трамп втрачає терпіння щодо РФ: головне за ніч
Сьогодні, 05:31
Результати та ступінь ураження уточнюються
Генштаб підтвердив ураження нафтооб’єктів у РФ та літаків у Криму
23 вересня, 14:37
Окупанти вдарили безпілотниками по Чернігову
Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові
23 вересня, 00:10
Пєсков припустив, що під час візиту до Лондона Дональду Трампу «багато розповідали» про плани тиску на Росію
Кремль заявив про готовність Путіна до переговорів
21 вересня, 14:58
Трамп висловив сподівання, що Сі допоможе закінчити війну в Україні
Трамп висловив сподівання, що Сі допоможе закінчити війну в Україні
20 вересня, 00:42
Протистояння між НАБУ та СБУ не є новим явищем
НАБУ vs СБУ. Час зупинитися
13 вересня, 14:22
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі (в центрі) заявляв, що росіяни показували йому свої плани запуску ЗАЕС
«Законна військова ціль». Експерт пояснив, як Україна має запобігти спробам росіян запустити ЗАЕС
7 вересня, 18:14
Українські розвідники ліквідували чотири антенно-фідерні пристрої ворога
Українська розвідка показала ексклюзивні кадри чорноморської операції (відео)
5 вересня, 12:56
Чи маємо «програму на завтра»?
Чи маємо «програму на завтра»?
27 серпня, 11:03

Події в Україні

Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Чернігова
Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Чернігова
Московська церква в Україні визнала, що окупанти катують її священників
Московська церква в Україні визнала, що окупанти катують її священників
Розвідка спалила літаки Ан-26 та радіолокаційні станції окупантів
Розвідка спалила літаки Ан-26 та радіолокаційні станції окупантів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через ворожі обстріли
«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через ворожі обстріли
Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року
На Харківщині окупанти вбили дроном 59-річного чоловіка
На Харківщині окупанти вбили дроном 59-річного чоловіка

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua