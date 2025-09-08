Головна Країна Події в Україні
Наступ на Донеччині: росіяни стягують елітні підрозділи до Покровська

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Наступ на Донеччині: росіяни стягують елітні підрозділи до Покровська
Українські підрозділи змогли частково зупинити наступ ворога
фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни перекидають на Донеччину додаткові сили: чого очікувати найближчим часом

Останні тижні бої між Покровськом та Костянтинівкою на Донеччині були одними з найгарячіших. Ситуація досі залишається вкрай напруженою, а російські війська, які раніше здійснили прорив, продовжують створювати проблеми для української логістики. За інформацією від командирів підрозділів, причини початкового успіху ворога та подальші його плани тепер зрозумілі, розповідає OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ZN.

За словами військових, які тримають оборону в цьому районі, головними причинами прориву російських військ були дві обставини. Перша – відсутність класичної суцільної лінії фронту, що складається з окопів та бліндажів. Замість цього, оборона будується на опорних пунктах, розташованих на значній відстані один від одного, що створює прогалини.

Як зазначає Кононученко, друга причина – прорив ворожих підрозділів відбувся в момент ротації українських сил, що не дало змоги організовано відбити атаки.

Хоча українські підрозділи змогли частково зупинити наступ ворога, росіяни вже перекинули в зону прориву FPV-дрони, які вражають українську логістику на глибині понад 20 км від лінії фронту.

За словами Кононученка, наразі фіксується переміщення колон з десятками одиниць бронетехніки з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей на Донеччину. Достеменно відомо про перекидання 40-ї та 155-ї бригад морської піхоти, 11-ї та 76-ї бригад ВДВ, а також 17-ї мотострілецької дивізії. За оцінками військових, нова тактика може поєднувати масоване застосування бронетехніки з посиленими авіаційними ударами.

За словами командирів, ворог зазнав значних втрат у піхоті, намагаючись просунутися в бік Добропілля. Попередні оцінки свідчать про 2500-3000 вбитих окупантів лише серед штурмових підрозділів.

Військові підкреслюють, що утримання лінії Костянтинівка–Добропілля–Покровськ стане вирішальним чинником у битві за Донбас, оскільки саме ця лінія є основною, її будували ще з 2022 року.

Нагадаємо, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км», – йдеться в заяві.

За словами головкома, противник застосовує тактику «повзучого» просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень.

Теги: Донеччина Покровськ росія війна

