Ракетний удар по Харкову: мер уточнив наслідки

Інформація щодо загиблих та поранених внаслідок удару по Харкову не надходила

Через ракетний удар по Харкову, здійснений росіянами в ніч на 25 травня, зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, понівечені десятки автівок, супермаркет та кілька багатоповерхівок. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

«Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу», – заявив мер Харкова.

Інформація щодо загиблих та поранених не надходила.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях.

Згодом мер міста повідомив, що у Харкові зафіксовані «прильоти» по цивільних об'єктах у Слобідському районі міста. Частково зруйнована будівля ліцею, через ворожий удар також постраждали прилегла багатоповерхівка та кілька авто.

До слова, увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.