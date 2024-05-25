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Уночі РФ випустила по Харкову чотири ракети: прокуратура показала наслідки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Уночі РФ випустила по Харкову чотири ракети: прокуратура показала наслідки
У Харкові пошкоджено 15 приватних автомобілів
фото: Харківська обласна прокуратура/скріншот

Травмованих унаслідок удару немає

У ніч на 25 травня російські війська завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району. За попередньою інформацією РФ вдарила балістичними ракетами С-300. Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

У Слобідському районі Харкова зафіксовано одне влучання по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Травмованих немає. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад дев'ятиповерхового житлового будинку. 

У Харківському районі є два влучання на відкритій місцевості. Травмованих також немає. 

На місці ворожих ударів наразі працюють прокурори та слідчі поліції, триває фіксація воєнних злочинів російських загарбників. Також було розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях.

Згодом мер міста повідомив, що у Харкові зафіксовані «прильоти» по цивільних об'єктах у Слобідському районі міста. Частково зруйнована будівля ліцею, через ворожий удар також постраждали прилегла багатоповерхівка та кілька авто.

До слова, увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.

Теги: Харків озброєння російська ракета

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