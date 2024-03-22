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Обстріл Хмельницького: на відео потрапив момент порятунку 21-річної дівчини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Хмельницького: на відео потрапив момент порятунку 21-річної дівчини
На відео – момент порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку
фото скріншот відео

Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше восьмеро поранених у Хмельницькому

Внаслідок російської атаки по Хмельницькому загинуло двоє людей, щонайменше вісім поранено. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Міністр також опублікував відео порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку.

«Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше восьмеро поранених у Хмельницькому. На відео – момент порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку», – написав Клименко.

Міністр також  уточнив, що під ударами ворога цієї ночі були Запоріжжя, Хмельниччина, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина, Вінниччина, Львівщина та Івано-Франківщина.

«Також шестеро травмованих у Запоріжжі, три особи там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Інформація щодо постраждалих буде оперативно уточнюватися. Зараз усі наші служби долучені до ліквідації наслідків атаки. Використовуємо роботизовану техніку на небезпечних ділянках, щоб мінімізувати травмування рятувальників», - написав Клименко.

Як раніше повідомляв «Главком», унаслідок російської масованої атаки у більшій частині Хмельницького досі відсутня електроенергія.Як зазначається через влучання більша частина міста лишилася без електроенергії, досі не  їздять тролейбуси. За попередньою інформацією, є влучання у мікрорайоні Дубове.

Унаслідок ворожої атаки по Хмельницькому є жертви і постраждалі серед цивільних, пошкоджені обʼєкти інфраструктури та будинки. 

Як відомо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло. 

Теги: Хмельницкий

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