Ракетний удар по Кривому Рогу: Банкова повідомила про постраждалих (фото)

Під завалами можуть перебувати ще дві особ

Серед поранених внаслідок атаки троє дітей

Внаслідок влучання ракети у житловий будинок у Кривому Розі зруйновано один з п‘яти під’їздів. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Двоє людей загинуло. Шестеро людей травмовано, серед них троє дітей», – йдеться в повідомленні.

Крім того, під завалами можуть перебувати ще дві особи, з них одна дитина.

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«Рятувальні служби продовжують працювати на місці», – додав Тимошенко.

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Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.

Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилітели 12 ворожих ракет.

Також є приліт по Харківщині. Окупанти завдали по Харківщині 10 ракетних ударів.

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Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе.

До слова, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.