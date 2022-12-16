Ракетний удар по Кривому Рогу: Банкова повідомила про постраждалих (фото)
Серед поранених внаслідок атаки троє дітей
Внаслідок влучання ракети у житловий будинок у Кривому Розі зруйновано один з п‘яти під’їздів. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Двоє людей загинуло. Шестеро людей травмовано, серед них троє дітей», – йдеться в повідомленні.
Крім того, під завалами можуть перебувати ще дві особи, з них одна дитина.
«Рятувальні служби продовжують працювати на місці», – додав Тимошенко.
Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.
Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилітели 12 ворожих ракет.
Також є приліт по Харківщині. Окупанти завдали по Харківщині 10 ракетних ударів.
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе.
До слова, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.
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