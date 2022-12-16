Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено енергооб'єкти

По всій Україні запроваджуються екстрені аварійні відключення світла

Через чергову хвилю масованих російських обстрілів пошкоджено енергооб‘єкти на сході та на півдні країни. Про це повідомив очільник Міненерго Герман Галущенко.

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«Можливе падіння обсягів генерації. Відбуватимуться аварійні відключення світла. Як тільки це буде можливо – енергетики відновлюватимуть енергопостачання», – зазначив Галущенко.

Крім того, по всій Україні запроваджуються екстрені аварійні відключення світла.

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Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.

Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилітели 12 ворожих ракет.

Також є приліт по Харківщині.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе.

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До слова, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.