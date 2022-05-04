Обстріл працівників заводу Ахметова. Момент удару потрапив на відео

Окупанти поцілили у групу робітників, які сідали в автобус після закінчення зміни

Поліція Донеччини задокументувала наслідки удару по коксохімічному заводу в Авдіївці, внаслідок якого є вбиті та поранені. Відповідне відео оприлюднене на сторінці Національної поліції України у Facebook

«Окупанти поцілили у групу робітників, які сідали в автобус після закінчення зміни. Кількість жертв уточнюється. На місці працювали поліцейські та рятувальники», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, після обстрілу коксохімічного заводу, компанія Ахметова зробила заяву.

До слова, росіяни продовжують гатити по цивільних об’єктах Донеччини. Зокрема сьогодні зранку під ударом опинилися Авдіївська та Мар’їнська громади, Авдіївський коксохімічний завод, який раніше зазнав атаки.

Як повідомлялося, 3 травня рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Кириленко повідомив, що росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому.