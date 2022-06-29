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    Події в Україні

    Обстріл жителів Лисичанська, які набирали воду: поранення 20 осіб дуже серйозні

    Окупанти обстріляли&nbsp;натовп людей з РСЗВ &laquo;Ураган&raquo; - Обстріл жителів Лисичанська, які набирали воду: поранення 20 осіб дуже серйозні
    Окупанти обстріляли натовп людей з РСЗВ «Ураган»
    фото ілюстративне

    Лікарі з усієї країни рятують життя пораненим

    До лікарень України продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами. Поранення у понад 20 осіб дуже серйозні. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Лікарі з усієї країни зараз рятують життя людям, які просто намагалися поповнити запаси води. Так, вчора до медзакладів Краматорська госпіталізовано трьох жителів Лисичанська. До Дніпра доставили двох дітей – 14-ти та 15-ти років, – які також перебували у черзі за водою 27 червня. Є поранені лисичани й у Львові. У багатьох місцевих жителів важкі ушкодження», – йдеться в повідомленні.

    Гайдай зазначив, що зараз ситуація в Лисичанську нагадує те, що відбувалося в Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста, коли починають займатися будинок за будинком.

    «Окупанти не зупиняються ні перед чим. Одного разу в Сєвєродонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл декілька будинків. Ось така ціна «руського миру», – додав він.

    Крім цього, за словами голови ОВА, російська армія продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ. Обстріляні Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ. Вчора ворог також атакував у бік Спірного, що на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини і поблизу Верхньокам’янки, але вимушений був відійти.

    Нагадаємо, 26 червня у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ «Ураган». Серед загиблих – хлопець 2007 року народження, серед поранених – хлопець 2008 року народження.

    Згодом стало відомо про 10 загиблих та 21 пораненого.


    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна населення окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Обстріл жителів Лисичанська, які набирали воду: поранення 20 осіб дуже серйозні