Обстріл жителів Лисичанська, які набирали воду: поранення 20 осіб дуже серйозні

Лікарі з усієї країни рятують життя пораненим

До лікарень України продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами. Поранення у понад 20 осіб дуже серйозні. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Лікарі з усієї країни зараз рятують життя людям, які просто намагалися поповнити запаси води. Так, вчора до медзакладів Краматорська госпіталізовано трьох жителів Лисичанська. До Дніпра доставили двох дітей – 14-ти та 15-ти років, – які також перебували у черзі за водою 27 червня. Є поранені лисичани й у Львові. У багатьох місцевих жителів важкі ушкодження», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що зараз ситуація в Лисичанську нагадує те, що відбувалося в Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста, коли починають займатися будинок за будинком.

«Окупанти не зупиняються ні перед чим. Одного разу в Сєвєродонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл декілька будинків. Ось така ціна «руського миру», – додав він.

Крім цього, за словами голови ОВА, російська армія продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ. Обстріляні Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ. Вчора ворог також атакував у бік Спірного, що на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини і поблизу Верхньокам’янки, але вимушений був відійти.

Нагадаємо, 26 червня у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ «Ураган». Серед загиблих – хлопець 2007 року народження, серед поранених – хлопець 2008 року народження.

Згодом стало відомо про 10 загиблих та 21 пораненого.



