На Донбасі загинув 20-річний солдат з Вінниччини

У пресслужбі ООС інформації про загибель Олексія Саєнка поки не було

У бійця залишились батько і матір, а також брат-близнюк і сестра

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на сході України помер 20-річний військовий Збройних сил. На даний момент обставини його смерті уточнюються. Про це йдеться в повідомленні на сайті Вінницької ОДА.

Повідомляється, що помер солдат Олексій Саєнко 2000 року народження, родом з села Сподахи Вінницького району. Призивався на строкову службу в червні 2020 року, пізніше підписав контракт.

«Обставини смерті з'ясовуються. У бійця залишились батько й мати, а також брат-близнюк і сестра», – йдеться в повідомленні.

Поховання Олексія Саєнка відбудеться у рідному селі Сподахи, орієнтовно – в суботу, 3 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі сьогодні обстрілювали позиції в районі населених пунктів Новотошківстке, Гнутове і Піщевик. В результаті одного з обстрілів було поранено українського бійця.

Раніще Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.



