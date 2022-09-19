Обстріли Запоріжжя: два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію

Ворожа ракета впала біля великого житлового масиву в одному з районів Запоріжжя

Російські загарбники від початку доби вже кілька разів атакували Запоріжжя. Подробиці ворожої атаки розповів голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Перша атака ворога була здійснена близько 02:00 ракетами С-300. Два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів міста Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що частково район було знеструмлено, під загрозою знеструмлення були також лікувальні заклади. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали об’єкти соціальної інфраструктури – вибито шибки.

«Вже вранці окупант здійснив чергову ракетну атаку обласного центру, знову застосувавши С-300. Одна ракета влучила в зелену зону на березі Дніпра неподалік від житлового масиву вже іншого району міста. Постраждалих немає. Ще одна – поцілила в одне з сіл Запорізького району. Зруйновано декілька приватних будинків», – додав Старух.

Поранень зазнала 70-річна жінка. В неї травми грудної клітини та черевної порожнини внаслідок завалу будинку. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.

До слова, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.