Окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя

Прозвучало щонайменше 10 вибухів

Вночі, 19 вересня, окупанти обстріляли Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури.

Інформація щодо постраждалих з’ясовується», – повідомив Старух.

Мешканці повідомляли, що в одному із районів обласного центру, а також у передмісті зникло електропостачання. Проте наразі електропостачання вже відновили.

Нагадаємо, вночі прозвучали вибухи у Миколаєві та Нікополі. У місцевих пабліках з'явилася інформація, що рашисти запустили ракети по Миколаєву із тимчасово окупованого Скадовська.

Також 18 вересня російські окупанти обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки загинув чоловік. Окрім того, суттєво постраждала місцева ферма. Через обстріл загинуло близько 100 голів свиней та один кінь.