З початку року ДТЕК вклав 5 млрд грн у підготовку ТЕС та шахт до наступної зими

ДТЕК інвестував 5 млрд грн у підготовку теплової генерації до наступної зими

За чотири місяці 2026 року компанія ДТЕК інвестувала 5 млрд грн у підготовку теплоелектростанцій та вугільних шахт до проходження літніх піків споживання та наступної зими. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«За попередніми даними, у січні-квітні 2026 року ДТЕК Енерго інвестував близько 5 млрд грн у підготовку до літніх піків споживання та наступного опалювального сезону. Основну частину коштів компанія спрямувала на ремонтну кампанію та відновлювальні роботи після ворожих атак, а також на підтримку надійнішої роботи теплової генерації та вугільних підприємств», – йдеться в ньому.

Зазначається, що під час минулого опалювального сезону ТЕС ДТЕК зазнали 11 масованих атак, які призвели до значних руйнувань.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали понад 220 атак.

«Ми продовжуємо відновлення нон-стоп, тому що масштаби пошкоджень залишаються безпрецедентними. Відновлення ТЕС після обстрілів триватиме весь 2026 рік і надалі. Наше завдання незмінне – якнайшвидше відновлення потужностей, щоб українці залишалися зі світлом і теплом, а енергосистема була стійкішою, особливо у періоди пікових навантажень», – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова спрямував понад 49 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, підтримку роботи шахт та машинобудівних заводів.