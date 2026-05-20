Ротації на фронті будуть кожні два місяці. Сирський назвав умову

Головком ЗСУ: «Зараз процес ротації, заміна на позиціях – це така ж військова операція, як і наступ»

Підготовка трьох змін військовослужбовців повинна забезпечити планову ротацію в зоні бойових дій кожні два місяці. Відповідну заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю «Мілітарному», повідомляє «Главком».

«Зараз процес ротації, заміна на позиціях – це така ж військова операція, як і наступ. Тобто до цього треба ретельно готуватися. Готуватися в плані забезпечення, прикриття транспорту, або тих військовослужбовців, які самостійно висуваються для заміни. Це складний процес, який займає половину часу, чим займаються сьогодні штаби», – каже він.

Генерал наголосив, що є достатня кількість військових, які перебувають у зоні бойових дій, щоб забезпечувати регулярну ротацію. За його словами, зараз Сили оборони мають всі умови для створення трьох змін, щоб проводити ротації кожні два місяці.

«Ми плануємо забезпечити не лише проведення ротацій для військових, а й проводити постійну підготовку тих військовослужбовців, солдатів та сержантів, які готуються до виконання цих місій», – зазначив головнокомандувач.

Головком також розповів, що командування контролюватиме цей процес у бригадах 15 числа кожного місяця. Водночас, за його словами, «деякі мають сумніви щодо можливості проведення таких операцій: або людей не вистачить, або бажання».

Сирський наголошує, що ротації – складний процес, який залежить від багатьох чинників, зокрема погодних умов і дронової активності. Водночас, за його словами, для їх проведення достатньо двох місяців: саме стільки військовослужбовець зберігає бойові якості. Після цього, як зазначає головнокомандувач, настає фізична та моральна втома.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передовій. Сирський зазначив, що командири мають забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною, яку слід провести не пізніше ніж за місяць. За його словами, ротації військових повинні плануватися завчасно з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів.

До слова, командир батальйону «Свобода» бригади наступу «Рубіж» Нацгвардії Петро Кузик заявив, що заведення і вивід піхотинців з передових позицій – це складна операція, яка потребує нормального матеріально-технічного забезпечення, прикриття та підготовки.