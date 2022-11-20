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75% росіян підтримують війну в Україні – розвідка

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
75% росіян підтримують війну в Україні – розвідка
Війна в Україні триває вже майже дев'ять місяців 
фото з відкритих джерел

Пропаганда у країні-терористці досі спрямована на те, що ворогом є Захід 

За даними української розвідки, 75% росіян підтримують агресію Російської Федерації проти України. Такі показники є результатом кремлівської пропаганди. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на інтерв’ю свого представника Вадима Скібіцького виданню КyіvPost.

Скібіцький зазначив, що політика Кремля – це не політика всього населення РФ.

«Хоча, за деякими оцінками, 75% населення Росії підтримують війну проти України. Це результат кремлівської пропаганди протягом тривалого часу, понад 10 років. Ми спостерігали таку ситуацію за часів Радянського Союзу, така ж загроза. Хто ворог? Захід. Це теж саме. Нічого нового», – сказав Скібіцький. 

Нагадаємо, більшість росіян вважають, що розв’язана РФ війна в Україні має тривати. Про це свідчать дані закритого соцопитування, проведеного на замовлення Кремля. 

Як відомо, триває 270 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

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Теги: ворог населення політика

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