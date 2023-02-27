Очільник ПВК «Вагнера» вигадав пояснення, чому боїться українських безпілотників

Ватажок ПВК «Вагнера» вигадав історію про те, що українські війська скидають отруйні речовини за допомогою безпілотників

Керівник російської ПВК «Вагнера» Євген Пригожин у понеділок заявив, що українські війська нібито скидають отруйні речовини за допомогою безпілотників.

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«Що стосується хімії, то вона активно використовується українськими підрозділами – різні сполуки фосфору, отруйні речовини в порошкоподібному та газоподібному вигляді. Їх скидають за допомогою боєприпасів, з безпілотних літальних апаратів та іншими способами», – повідомив Євген Пригожин у Telegram.

Крім того, Пригожин почав вигадувати, що українська армія нібито широко розповсюджувала серед своїх солдатів різні психотропні речовини, зокрема різні таблетки, солі та амфетаміни, які «знижують больовий поріг, підвищують активність, а також знижують ступінь страху».

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За його словами, вагнерівці нібито захопили полоненого, який «багато розповідає про експерименти, які зарубіжні куратори ставлять на українських військовослужбовцях», знижуючи їхні больові пороги і намагаючись створити так званого «універсального солдата» за допомогою медикаментозного впливу.

Нагадаємо, Європейський Союз 25 лютого запровадив чергові санкції проти пов'язаних із групою «Вагнера» фізичних та юридичних осіб. Це рішення затвердила Єврорада. Серед інших, під обмеження потрапили два командири підрозділів «Вагнера», які брали активну участь у захопленні міста Соледар.