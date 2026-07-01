Одещина просить Уряд про сезонне бронювання аграріїв

У Одеській ОВА планують направити до Кабінету Міністрів клопотання щодо запровадження гнучких сезонних квот бронювання працівників

Аграрний сектор України зіткнувся з гострим кадровим дефіцитом. Фіксована квота у 50% для бронювання працівників у період активних польових робіт може призвести до втрат урожаю, адже сучасна сільгосптехніка коштує мільйони гривень, а працювати на ній часто просто нікому.

Аграрії закликали профільний департамент ОВА звернутися до уряду із пропозицією збільшити квоти на бронювання працівників на весь час проведення жнив та інших сезонних польових робіт фото регіональної рада підприємців в Одеській області

Про проблему заявила голова ГО «Аграрії Одещини» Алла Стоянова під час діалогу регіональної влади з аграріями. За її словами, на полях зараз значну частину роботи виконують жінки, однак без чоловіків аграрним підприємствам складно впоратися з фізично важкими процесами.

«Кадрова криза шалена. В овочівництві на полях зараз працюють бригади по 200 людей – це переважно жінки та дівчата. Але навіть там потрібні чоловіки, щоб виконувати важку роботу: носити та вантажити ящики», – зазначила Стоянова.

Вона наголосила, що чинне законодавство дозволяє збільшувати квоти бронювання до 100% для підприємств на територіях можливих бойових дій, однак на практиці аграрії часто отримують відмови.

Представники агросектору пропонують запровадити підвищені квоти саме на період збору врожаю та звернутися до уряду з відповідною ініціативою.

Директор Департаменту економіки Одеської ОВА Олексій Дмитренко повідомив, що область уже підготувала нові критерії для визначення критичності підприємств аграрної сфери.

«Нові критерії ОДА вже розробила. Наступного тижня ми їх запустимо. Щодо сезонного збільшення квот – урядові та платформі “Дія” наразі технічно складно змінювати ліміти залежно від календарного періоду. Але якщо бізнес наполягає – ОВА підготує ще одне звернення до Кабміну», – сказав він.

В Одеській облдержадміністрації заявили, що найближчим часом планують оприлюднити нові регіональні критерії для агропідприємств, а також направити до Кабінету Міністрів клопотання щодо запровадження гнучких сезонних квот бронювання працівників – до 80% на період проведення польових робіт.

Нагадаємо, з 1 липня 2026 року в Україні набуває чинності низка змін, які торкнуться пенсіонерів, військовослужбовців, роботодавців, підприємців та інших громадян. Частина нововведень уже затверджена урядом, тоді як інші поки перебувають на розгляді Верховної Ради.