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Бронювання аграріїв. Голова Всеукраїнського конгресу фермерів звернувся до уряду

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Бронювання аграріїв. Голова Всеукраїнського конгресу фермерів звернувся до уряду
Голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник вимагає, аби уряд виробив спільні підходи в питанні бронювання, а не віддавав його на відкуп обладміністраціям
фото: Іван Слободяник / Facebook

Іван Слободяник вимагає від уряду упорядкувати питання бронювання працівників агропідпрємств

Виконавчий директор Всеукраїнської федерації громад, голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник вважає основною проблемою нових вимог до критичності агропідприємств їх регіональне розмаїття. Він впевнений, що оптимальним варіантом було б приведення цих критеріїв урядом до спільного знаменника. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Село без людей, поля без працівників? Чому аграрії б'ють на сполох через нові правила бронювання», присвяченому зміні критеріїв бронювання працівників аграрних підприємств.

«Хотілося, щоб Міністерство економіки, наприклад, надало методичні рекомендації, бо ті критерії, що видали ОВА, дуже різняться: від адекватних в Дніпропетровській області до неадекватних в Черкаській, – каже Слободяник. – Наша пропозиція така: на фермерських господарствах, де переважно використовується власна праця засновника або голови господарства, потрібно, щоб він підлягав безумовному бронюванню, але із розрахунку не більше ніж одна людина на 100 га. При цьому має бути показаний відповідний грошовий оборот, аби це не було якесь новостворене господарство і не виглядало як схема. Ну і, звісно, середній рівень зарплат, має бути той самий, який вимагає Мінекономіки для великих господарств – близько 25 тис. грн». 

Слободяник також нарікає на проблеми з заплутаністю процедури надання критичності та бронювання: «Ти можеш подати документи – і взагалі не отримати жодної відповіді. Тому мали б бути визначені конкретні терміни, протягом яких тобі мають чітко надати відповідь, аби було розуміння – чи далі йти цим шляхом, чи взагалі закривати господарство. Земля – це ж не той актив, який ти, як будинок, можеш просто закрити і поставити під охорону. Її потрібно обробляти, є договори оренди, стосунки з пайовиками, з орендодавцями».

Аграрій бачить інтерес в посиленні критеріїв за кількістю гектарів саме у великих виробників, яким легше буде домовитися з головою військової адміністрації та ТЦК, щоб де-факто паралізувати невелике господарство. 

«Ми чули позицію Мінекономіки – не втручатися у питання бронювання, – розводить руками Слободяник. – Але у нас же не федеративна, а унітарна держава, і уряд має виробити якісь спільні підходи, а не віддавати це просто на розсуд ОВА».

Як повідмляв «Главком» , нові критерії бронювання працівників агропідприємств можуть стати надто складними для значної частини малих фермерських господарств. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Нагадаємо, наприкінці травня Кабмін ухвалив постанову №692, яка запустила масштабний перегляд критеріїв «критичності» для бізнесу. Усі чинні рішення про критичність компаній та, відповідно, право на бронювання працівників діятимуть лише до кінця свого терміну, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року. До цієї дати підприємства, зокрема й агросектор, мають підтвердити свій статус за новими правилами.

Окремі пропозиції нових регіональних критеріїв також видали обласні військові адміністрації і саме вони викликають найбільші занепокоєння аграріїв. Кожна обладміністрація сама визначає свої критерії критичності: зокрема, це може бути розмір угідь, кількість працівників, доходи за рік, сума сплачених податків у розрахунку на гектар. Проєкти оновлених критеріїв від ОВА ще мають бути затверджені урядом.   

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Теги: фермер фермерство аграрії бронювання від мобілізації

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