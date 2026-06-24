Хто зможе забронюватись? Міністерство економіки оновило критерії критичності (документ)

Критичні для економіки підприємства, зокрема і в агросекторі, мають право на бронювання своїх працівників від мобілізації

До 1 липня має бути визначено, чи відповідають раніше визначені критичними підприємства новим вимогам

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України 24 червня 2026 року узгодило оновлені критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки.

Документ оновлює підхід до визначення критичності підприємств, зокрема, для агросектору, лісового господарства, харчової промисловості та інших сфер. Критичні для економіки підприємства мають право на бронювання своїх працівників від мобілізації. Про це повідомляє «Главком».

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Окрім того, уряд ще має затвердити регіональні критерії, які видали обласні військові адміністрації.

Нагадаємо, урядова постанова №692, що була прийнята наприкінці травня, запровадила алгоритм дій щодо перегляду критичності підприємств.

Так, до 10 червня центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мали оновити внутрішні критерії визначення критичності.

До 1 липня вони повинні проаналізувати, чи відповідають раніше визначені критичними підприємства новим вимогам. Якщо підприємство їм не відповідатиме або критерій, на підставі якого воно отримало статус, виключено, – статус критично важливого скасовується. Разом із ним – і право на бронювання працівників.

Рішення щодо визнання підприємства критично важливим, яке є чинним станом на 2 червня 2026 року, зберігає свою чинність протягом терміну, на який воно прийнято, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.