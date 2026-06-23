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«Фермери ляжуть на лопатки». Нардеп вимагає змінити критерії бронювання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Фермери ляжуть на лопатки». Нардеп вимагає змінити критерії бронювання
Останніми роками вимоги для отримання бронювання вже були складними для невеликих агропідприємств
фото з відкритих джерел

У Верховній Раді б’ють на сполох: нові вимоги критичності для агропідприємств можуть залишити малі господарства без працівників

Нові вимоги до критичності агропідприємств можуть виявитися непосильними для малих господарств. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Село без людей, поля без працівників? Чому аграрії б'ють на сполох через нові правила бронювання», присвяченому зміні критеріїв бронювання працівників аграрних підприємств.

Нові критерії бронювання працівників агропідприємств можуть стати надто складними для значної частини малих фермерських господарств. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

За словами нардепа, останніми роками вимоги для отримання бронювання вже були складними для невеликих агропідприємств, а після оновлення критеріїв, які запропонували частина обласних військових адміністрацій, ситуація може ще більше ускладнитися.

«Ми чекаємо на комітеті на зведені пропозиції від обладміністрацій і точно будемо пропонувати зміни, щоб маленькі фермери змогли отримати бронювання. В іншому випадку мале фермерство повністю ляже на лопатки», – заявив Соломчук.

За його словами, найбільше ризикують господарства, які вирощують ягоди, овочі та займаються садівництвом. Нардеп наголосив, що під час формування нових правил необхідно врахувати позицію профільних аграрних асоціацій.

«Без вивіреного підходу ми просто втратимо на полицях магазинів доступні українські продукти, на них буде переважати імпорт», – зазначив Дмитро Соломчук.

Наприкінці травня Кабмін ухвалив постанову №692, яка запустила масштабний перегляд критеріїв «критичності» для бізнесу. Усі чинні рішення про критичність компаній та, відповідно, право на бронювання працівників діятимуть лише до кінця свого терміну, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року. До цієї дати підприємства, зокрема й агросектор, мають підтвердити свій статус за новими правилами.

Окремі пропозиції нових регіональних критеріїв також видали обласні військові адміністрації і саме вони викликають найбільші занепокоєння аграріїв. Кожна обладміністрація сама визначає свої критерії критичності: зокрема, це може бути розмір угідь, кількість працівників, доходи за рік, сума сплачених податків у розрахунку на гектар. Проєкти оновлених критеріїв від ОВА ще мають бути затверджені урядом.   

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Теги: Кабмін бізнес аграрії фермерство бронювання від мобілізації

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