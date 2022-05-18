Окупант по телефону розказував дружині, як вбиває беззбройних українців (аудіо)

Російські загарбники свідомо вбивають цивільних і хизуються цим

«Хе*ачим и пох*р» – каже нелюд про те, як «проходить спецоперація»

Російські загарбники без вагань розстрілюють мирне населення, яке намагається вирватися з тимчасово окупованих територій. Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

«Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р», – розповідає російський окупант своїй дружині.

Його підрозділ досі стоїть на сході України і винищує українців, які намагаються врятувати свої життя та втекти від «асвабадітєлєй».

СБУ системно документує ці та інші факти для міжнародних судів. Бо дії рашистів є грубим порушенням законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, сьогодні російський вояк у суді зізнався у вбивстві мирного українця.

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