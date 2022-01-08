Одіозний Кива потролив «слугу» Тищенка, у якого Христос воскрес на Різдво

Кива та Тищенко раніше сходилися у двобої – почубилися у парламенті

Напередодні Тищенко помилився, вітаючи українців зі святом, і розважив мережу

Скандальний народний депутат від партії «Опозиційна платформи – За життя» Ілля Кива потролив іншого одіозного депутата – «Слугу народу» Миколу Тищенка.

У своєму телеграм-каналі Кива виклав скріншот вітання Тищенка з Різдвом, у якому той допустився помилки та написав «Христос Воскрес!» замість «Христос Народився!».

Згодом допис з помилкою видалили й опублікували новий, однак це не допомогло – користувачі мережі вже встигли заскрінити «воскреслого» Христа.

«У керівництва партії Зеленського «Слуга Народу» своя атмосфера, але також святкова. Країна у надійних руках! Воістину Воскрес!», – зіронізував Кива.

Раніше у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня сталася сутичка між депутатами «Слуги Народу» та «Опозиційної платформи — За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

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