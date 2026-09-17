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Україна та Словенія готують Drone Deal: Зеленський розповів про деталі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна та Словенія готують Drone Deal: Зеленський розповів про деталі
Україна та Словенія вже працюють над конкретними напрямами оборонної співпраці, це стосується і сфери ударних дронів
фото: Генштаб ЗСУ

Сторони вже обговорили перші результати підготовки угоди та нові спільні оборонні проєкти

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністром закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзером і міністром оборони Валентином Хайдіняком. Сторони обговорили підготовку українсько-словенської угоди у форматі Drone Deal. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис президента. 

За словами Зеленського, Україна та Словенія вже працюють над конкретними напрямами оборонної співпраці та обговорили перші результати цієї роботи.

«Наші країни працюють над підготовкою Drone Deal, і ми обговорили перші результати та спільні оборонні проєкти, які можемо реалізувати», – зазначив президент.

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Словенія виділила $50 млн для PURL

Окремо під час зустрічі йшлося про підтримку України на тлі російської агресії. Зеленський подякував Словенії за внесок у програму PURL обсягом $50 млн.

PURL передбачає закупівлю для України американського озброєння за кошти європейських та інших партнерів. Словенія стала однією з країн, які зробили внесок у цю програму. Президент також наголосив на важливості подальшої оборонної співпраці між двома державами.

Говорили про майбутнє України в ЄС

Під час зустрічі сторони обговорили не лише оборонні проєкти, а й майбутнє України в об'єднаній Європі, безпеку в регіоні та російські атаки.

Зеленський подякував словенській делегації за підтримку України та окремо відзначив повагу до українських військових, які загинули, захищаючи державу. Представники України та Словенії також ушанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

У форматі Drone Deal Україна вже уклала низку домовленостей із партнерами. Такі угоди можуть передбачати спільне виробництво озброєння, передачу технологій, фінансування та розвиток оборонних виробництв.

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Теги: Володимир Зеленський Словенія дрон війна

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