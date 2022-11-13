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Офіс президента показав, як будується стіна на кордоні з Білоруссю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Офіс президента показав, як будується стіна на кордоні з Білоруссю
Фортифікаційні роботи також ведуться на кордоні з РФ
фото: Кирило Тимошенко / Telegram

На Волині зводять залізобетонний паркан із колючим дротом

Офіс президента показав, як будується стіна на кордонні з Білоруссю у Волинській області. На відео видно зведений паркан з колючим дротом. Відповідні кадри у своєму  Telegram оприлюднив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Так будується стіна на кордоні Волинської області з Білоруссю – залізобетонний паркан з колючим дротом», – написав Тимошенко.

При цьому він наголосив, що це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону.

«Звісно, роботи ідуть не тільки на Волині. Це стосується всіх регіонів, які межують з Білоруссю та Росією», – додав Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Білоруссю Україна облаштувала вже близько 3 км інженерних загороджень.

Нагадаємо, що Польща завершила будівництво «стіни» на кордоні з Білоруссю, яке розпочала зведення стіни 25 січня – після минулорічної міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС.

Тепер Польща розпочинає будівництво стіни на кордоні з Росією.

Теги: будівництво відео Польща Україна

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